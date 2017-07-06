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06 Temmuz 2017 15:34

Kanadı kırılan alaca baykuş tedavi edildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kanadı kırık halde Bandırma Belediyesi Hayvan Barınağı’na getirilen alaca baykuş, yapılan tedavisi ardından doğal ortamına salındı.

Kanadı kırılan alaca baykuş tedavi edildi

06 Temmuz 2017 15:34


Mayıs ayında Hayvan Barınağı Bakımevi’ne getirilen ve veteriner uzmanlarca kanadında kırık tespit edilen alaca baykuşa 3 ay boyunca gerekli tedavi yapıldı.


Yapılan bakımları sonucu bitkin halinden kurtulan alaca baykuşun, yapılan ameliyatla kanadına pin takıldı. Uzun bir süre toparlanması beklenen baykuş için uçma alıştırmaları yapıldı. Uzun bir süredir uçmayan alaca baykuş doğal ortamına adapte olması ve uçmaya yeniden alışkanlık kazanması amacıyla Bandırma Kuşcenneti Milli Parkı’na götürüldü. Kanadına takılan pinin uçuş kabiliyetini etkilemediği görülen baykuş, milli parkta doğal ortamına bırakıldı. Alaca baykuşların Türkiye’de yok olma tehlikesi altında olan ve koruma çerçevesinde tutulan 14 kuş türünden biri olduğu öğrenildi.




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