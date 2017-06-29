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29 Haziran 2017 13:49

Kanser araştırma tırında taramalar devam ediyor

Burhaniye Belediyesi, Balıkesir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün girişimleriyle Burhaniye’ye gelen seyyar kanser tarama tırı ücretsiz kanser taramalarına devam ediyor.

Kanser araştırma tırında taramalar devam ediyor

29 Haziran 2017 13:49


29 Mayıs’ta Burhaniye’ye gelerek kanser taramalarına başlayan özel donanımlı tır; GGK testinde 273, HPV testinde 159, MMG testinde 773 kişi olmak üzere 1 ayda toplamda bin 205 kişiye hizmet verdi. Burhaniye 4 Nolu Sağlık Ocağı önünde bulunan tırda ücretsiz olarak yapılan taramalara devam edilirken taramalar kapsamında rahim ağzı kanseri, kolon kanseri ve meme kanserleri üzerine tetkikler yapılıyor. Kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Bu hizmetten tüm vatandaşlarımızın yararlanmasını istiyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve çalışan sağlık personeline de çok teşekkür ediyorum. Kanser tarama tırı ile beraber 4 Nolu Sağlık Ocağımızda da devam eden taramalar yaklaşık bir ay daha devam edecek tüm hemşerilerimi bu konuda duyarlı olmaya ve sağlık için tarama yapmaya davet ediyorum” dedi.




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