29 Mayıs’ta Burhaniye’ye gelerek kanser taramalarına başlayan özel donanımlı tır; GGK testinde 273, HPV testinde 159, MMG testinde 773 kişi olmak üzere 1 ayda toplamda bin 205 kişiye hizmet verdi. Burhaniye 4 Nolu Sağlık Ocağı önünde bulunan tırda ücretsiz olarak yapılan taramalara devam edilirken taramalar kapsamında rahim ağzı kanseri, kolon kanseri ve meme kanserleri üzerine tetkikler yapılıyor. Kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Bu hizmetten tüm vatandaşlarımızın yararlanmasını istiyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve çalışan sağlık personeline de çok teşekkür ediyorum. Kanser tarama tırı ile beraber 4 Nolu Sağlık Ocağımızda da devam eden taramalar yaklaşık bir ay daha devam edecek tüm hemşerilerimi bu konuda duyarlı olmaya ve sağlık için tarama yapmaya davet ediyorum” dedi.