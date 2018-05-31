Kapı kapı 20 kilometre yürüdüler

Hasan Demiraslan, gece mitinginde, “Biz yapalım, muhalefet yıkalım diyor. İşte meydan, işte millet. 24 Haziran’da yıkıma uğrayacaksınız” sözleriyle siyasi rakiplerine meydan okudu.

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av.Hasan Demiraslan, bir hafta içinde ikince kez geldiği Gönen’de, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek 20 kilometre yol katetti. Gezilere AK Parti İlçe Başkanı Erdinç Odabaşı, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kayınbiraderi Ali Gülbaran, il ve ilçe yöneticileriyle çok sayıda partili katıldı. Gündüz programında esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Demiraslan, 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Karşıyaka Mahallesi’nde düzenlenen gece mitinginde meydanı tıklım tıklım dolduran kalabalığa seslenen Başkan Demiraslan, “Görüyorum ki Gönen istikrar devam etsin istiyor. Bunun yolu 24 Haziran’da sandıktan geçiyor” dedi.

“Gönen, Ak Parti iktidarıyla gelişti”

AK Parti iktidarıyla birlikte Gönen’in geliştiğine vurgu yapan Başkan Demiraslan, “Yeşil Gönenimizi doğalgazla buluşturduk. 100 yataklı yeni devlet hastanesi, sulama kanalları, köy yolları, altyapı çalışmaları gibi nice projeler gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. Devam eden çalışmalar nedeniyle bazı mahallelilerin haklı sitemleri olduğunun önemle altını çizen Başkan Demiraslan, “Standartları daha yüksek, daha yaşanılır bir Gönen için devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle sitemlerini dile getiren vatandaşlarımız sonuna kadar haklı. Çalışmalar bittiğinde eminim herkesin sabır ettiğine değecek. Çalışmaların daha seri bir şekilde yapılması ve en kısa sürede tamamlanması için konunun sonuna kadar takipçisi olacağım.” diye konuştu.

“AK Parti kadınlarla güçlü”

Meydanı dolduran kadınlara çok teşekkür eden Başkan Demiraslan, “Kadınlarımızın AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi çok büyük. Ailesinden, işinden fedakarlık edip, istikrar için, güçlü Türkiye için, mazlumların lideri Cumhurbaşkanımız için gecenin bu saatinde meydanlardaki desteğinizi görmek beni çok mutlu etti” dedi. Cumhuriyet tarihinde seçilen ilk kadın milletvekili Ayşe Akbaş’ın AK Partili olduğunu söylemenin haklı gururunu yaşadığını ifade eden Başkan Demiraslan, “Ayşe Akbaş’ın ardından, Tülay Babuşçu ve bu dönem ki Balıkesir Milletvekilimiz Sema Kırcı meclisteki Balıkesirli kadınlarımızdı. Bu dönem 9 milletvekili adayımızdan üçü kadın. AK Parti kadınlarla güçlü” şeklinde konuştu.

“24 Haziran’da yıkıma uğrayacaksınız”

Muhalefetin derdinin hizmet olmadığına dikkat çeken Başkan Demiraslan, “İşleri güçleri eleştirmek. Yapılan hiçbir hizmeti görmek istemiyorlar. Biz yapalım diye uğraşıyoruz, onlar kürsüye çıkıp, sanki maharetmiş gibi AK Parti’nin yaptıklarını öyle yıkacağız, böyle yıkacağız diye atıp tutuyorlar. Yıkmak kolaydır, zor olan yapmak. Bunlar işin kolayında. Ama yıkamayacaksınız. Bu millet buna izin vermeyecek. Gecenin bu saatinde meydanı dolduran, güçlü Türkiye isteyen bu insanlar sayesinde 24 Haziran’da yıkıma uğrayacaksınız” diyerek siyasi rakiplerine meydan okudu.

AK Parti İl Başkanı Av.Hasan Demiraslan ve partililer gece mitinginin ardından Reşadiyespor Lokaline giderek gençlerle buluştu. Her türlü imkansızlıklara rağmen 1. Amatör Küme Marmara Grubunda şampiyon olarak Süper Amatör Lig’de Gönen’i temsil edecek olan gençleri tebrik eden Başkan Demiraslan, her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.