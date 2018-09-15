Kapıdağ çalıştayı Erdek'de gerçekleştirildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, “Kapıdağ Yarımadası 1. Ulusal Turizm Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Erdek Öğretmenevinde, düzenlenen çalıştayda ilk konuşmayı Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı yaptı. Çaltı, 1970'li yıllarda turizmde bir marka kent olan Erdek'in, turizmini 2-3 aydan 12 aya yayabilmesi için Kapıdağ'dan da yararlanması gerektiğine dikkati çekerken, “Erdek, bitki örüsü ve florası çok zengin durumda bulunan Kapıdağ'ı mutlaka değerlendirmek zorunda. Kapıdağ'ın Kazdağları ve Karadeniz'den aşağı kalır yanı yok. Bunu İstanbul ve Bursa gibi iki büyük kente anlatsak bile yeter” dedi. Çaltı, Erdek'te balık restoranlarının yapılıp “Balık, Erdek'te yenir” sloganının kullanılabileceğini, zeytinyağlı yemeklerden oluşan Girit mutfağıyla turizmin çeşitlenebileceğini belirtti.

Erdek'te arkeoloji zenginliği

Balıkesir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün Erdek'te arkeolojinin de zenginliğine değinirken, “Balıkesir ilindeki arkeolojik sit alanlarının yüzde 75'i, 3. derece sit alanlarının yüzde 7'si Erdek'te” diye konuştu. Erdek'in, “Kültür ve Turizm Bölgesi” olarak 5. derece teşviklerde de yararlanabileceğine işaret eden Tüzün, “Erdek'i, Balıkesir markası bütünlüğü içinde Kapıdağ'la birlikte parlatacağız” şeklinde konuştu.

Oteller kendilerini yenileyemiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Turizm Kurulu Başkanı ve Erdek Ticaret Odası Başkanı F. Özlem Sarı da konuşmasında, turizmin gelişmesi için temizlik ve hizmet kalitesinin yüksek olması gerektiğini vurgularken, “Erdek'teki otellerin başarılı bir şekilde işletildiğini söylemek zor” dedi. Sarı, Erdek'teki otel ve motellerin, turizm sezonuna badana-boyadan ibaret olan bir hazırlıkla girdiklerini, kendilerini yenileyemediklerini, eğitimsiz personel çalıştırdıklarını öne sürdü.