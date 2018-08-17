Kapıdağ mor soğanı coğrafi işaret aldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yetişen mor soğan için 4 yıllık süren bir sürecin ardından “coğrafi işaret” aldı

Kapıdağ “mor soğan”ının coğrafi işaret tescil belge sunum töreni, bu soğanı en çok üretim yeri olan Ballıpınar Mahallesi’nde yapıldı. Törende konuşan Erdek Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı F. Özlem Sarı, 4 yıllık bir süreç ve uğraş sonucunda “mor soğan”a “coğrafi işaret” almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu başarı, bizimle birlikte bu işe inanarak yalnız bırakmayan Ballıpınarlı üreticilerine aittir. Öncelikli onlara teşekkür ediyor ve kutluyorum. Mor soğan, dünyada üç yerde yetişiyor. İtalya’nın Sicilya Adası’nda ve Avustralya’daki iki köyün yanı sıra Kapıdağ’da. Bu soğanın pazarlamasını, tamamı kadınlardan oluşan Bereketli Eller Kooperatifi yapıyor. Artık coğrafi işaret aldığımız bu ürünümüzün satışı hologramla olacak” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Balıkesir İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, coğrafi işaretin önemine dikkat çektiği konuşmasında, “Coğrafi işaret, milli değerlerin yaşatılması ve korunmasının yanı sıra alın terinin karşılığının katma değer olarak da alınması anlamına gelmektedir. Bu konudaki çabaları için Kaymakamımıza ve Erdek Ticaret Odası’na büyük teşekkür borçluyuz. Bu işaretin değeri zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Bu işaretin, mor soğan satışında fiyatlara en az yüzde20 katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Coğrafi İşaret Daire Başkanı Hakan Kızıltepe, coğrafi işaretin katma değere çok önemli bir katkısı bulunduğunu vurgulayarak başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu işaret, söz konusu ürünün, benzerlerinden farklı olduğunu gösterir. Mesela soğan birçok yerde üretilebilir ama Kapıdağ’ın mor soğanı farklıdır anlamına gelir. Coğrafi işaretin tescilinin anlamı ve değeri, o yeri koruma altına almak, atalardan gelen bir değeri, torunlara aynı kalitede devretmek ve korumaktır. Bu tescil, üreticiye de önemli haklar sağlar. Mesela kendisine ait tescilli bir ürünü, sahte bir şekilde satan kişilerin ürününe savcılık kanalıyla el koyma ve satışı engelletme hakkı vardır” dedi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık da konuşmasında, üretmenin ve markalaşmanın önemine değindi. Ballıpınar Mahallesi’ndeki insanların çok çalışkan olduklarının altını çizen Çalık, “Ülkeler için ekonomik sıkıntıları aşmanın en önemli yolu üretmekten geçer. Tabii, üretimde markalaşmanın rolü de çok büyüktür. Mor soğanımızın coğrafi işaretinin tescilini çok önemsiyorum. Bunun gerçekleşmesini sağlayanları ve Ballıpınarlıları yürekten kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Kapıdağ mor soğanının coğrafi işaret tescil belgesini, Coğrafi İşaret Daire Başkanı Hakan Kızıltepe, Erdek Ticaret Odası Başkanı Mimar F. Özlem Sarı’ya verdi.