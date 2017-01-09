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09 Ocak 2017 15:29

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

09 Ocak 2017 15:29

Balıkesir’in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde kar ile mücadele devam ederken, Kazdağları’nda birçok sürücü kayan araçlarını yol kenarlarında bırakmak zorunda kaldı.
Cuma gününden bu yana bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kuzey Ege’de son 14 yılın en düşük sıcaklıkları yaşanırken, Kazdağları’nın yüksek kesimlerinde sıcaklık eksi 17 dereceye kadar düştü. Sıcak ve ılıman bir iklime sahip Kuzey Ege’de hayat soğuk yüzünden adeta donarken, Kazdağları’ndan geçen Balıkesir Edremit ve Çanakkale Yenice ilçelerini bağlayan karayolu buzlanma ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman kapanıyor. Ekiplerin çalışmaları ise yağışlar karşısında yetersiz kalıyor. 45 kilometrelik yol kesiminde özellikle Hanlar ve Deve Boynu mevkiinde birçok aracın sürücüleri tarafından terk edildiği gözleniyor. Yetkililer bu yol kesiminde gidecek sürücülerin zincir, çekme halatı bulundurmadan yola çıkmamalarını istiyor.



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