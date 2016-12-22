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22 Aralık 2016 12:28

Kar yağışı nedeniyle Edremit Yenice karayolu trafiğe kapandı

Kar yağışı nedeniyle Edremit Yenice karayolu trafiğe kapandı

22 Aralık 2016 12:28

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle Edremit-Yenice Karayolu gece saatlerinden itibaren trafiğe kapandı.
Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçeleri arasında yer alan ve Kazdağlarından geçen yol araç trafiğine kapandı. Ekiplerin yoğun çalışmasına rağmen tipi şeklinde süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye kadar yükseldi. Bir çok sürücü kar nedeniyle kapanan yolda zor anlar yaşadı. Kimi sürücüler zincir ile yollarına gitmeyi denerken kimi sürücüler ise patinaj yapan araçlarının motor kaputlarına insan oturtarak yolda ilerlemeye çalıştılar.
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı bölgede kar yağışının etkili şekilde devam ettiğini, gece saatlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolun açılması için Karayolları ekiplerinin yoğun mesai harcadığını ifade etti.



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