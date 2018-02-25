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25 Şubat 2018 19:20

Kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesinde yer alan Kazdağlarının yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis araç trafiğini olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor

25 Şubat 2018 19:20


Sabah saatlerinde rüzgarın poyraz yönüne dönmesiyle birlikte Kazdağlarından geçen Balıkesir Edremit, Çanakkale Çan karayolunda kar yağışı ile birlikte başlayan yoğun sis, araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Bir çok araç kar yağışı ve sis nedeniyle konvoylar halinde hareket ederken, bazı vatandaşlar da yeni yağan karın keyfini çocuklarıyla çıkarmayı tercih ediyor. Yetkililer bölgede gece saatlerinde hava sıcaklığının daha da düşeceğini, zaman zaman kar yağışlarının devam edebileceğini bu yüzden sürücülerin bu yol kesiminde özellikle buzlanma riskine karşı gerekli önlemleri almalarını istediler.




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