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09 Ocak 2017 17:28

Kar zeytinciyi sevindirdi

Kar zeytinciyi sevindirdi

09 Ocak 2017 17:28

Balıkesir’in Kuzey Ege ilçelerinde etkili olan kar yağışı zeytincileri sevindirdi.
Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerinde yaklaşık 4 günden bu yana süren kar yağışı zeytinlik arazilerde de etkili oluyor. Zeytin bahçelerine yağan kar üretici tarafından bereket olarak görülüyor.
Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, “Karın tarıma faydası çok fazla. Yağmur toprakta erozyonada sebep olabiliyor. Ama kar öyle değil. Kar yavaş yavaş eriyor. Toprağın kabarmasını sağlıyor. Bu her türlü bitki için iyidir. Zeytin için de iyidir. Mahsurlu olan yönleri de vardır. Mesela zeytinin dallarında, yapraklarında, genç sürgünlerinde kalıp, arkadan don yaparsa bu zeytin zarar görebilir. Bölgemizde poyrazın da tesiriyle dallarda kar birikmesi olmadı. Bu şekilde olduğu zaman faydası var. Çünkü zeytin ağacının soğuk alması gerekir. Şayet bu soğuklamayı yaşamaz ise ürün vermede, filizlenmede, çiçeklenmede sıkıntı olur. Her meyve ağacının o soğuklamayı hissetmesi gerekir” dedi.



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