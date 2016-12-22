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22 Aralık 2016 13:20

Karaağaç’ta halef selef müdürler bir araya geldi

Karaağaç’ta halef selef müdürler bir araya geldi

22 Aralık 2016 13:20

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Karaağaç Ahmet Karakaş Ortaokulu Müdürü İrfan Yüksel’in sıra dışı ziyaretçileri vardı. Daha önce bu okulda müdürlük yapmış olan Karanfil Bilgin, İsmail Filiz ve Abdullah Erez, Müdür İrfan Yüksel’i ziyaret etti.
İlçenin Karaağaç Mahallesindeki Ahmet Karakaş Ortaokulu Müdürü İrfan Yüksel, önceki yıllarda aynı koltukta oturmuş olan meslektaşlarını ağırladı. Halen Burhaniye Hürriyet Ortaokulu Müdürlüğü görevini yürüten Karanfil Bilgin, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu Müdürü Abdullah Erez ve emekli olan İsmail Filiz’in meslektaş ziyaretine Hürriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Turan Çicmecioğlu’da katıldı. Konukları ile sohbet eden Müdür İrfan Yüksel, okulun yeni durumu hakkında bilgiler verirken, ikramlarda bulundu. Yüksel, yıllar önce aynı koltukta oturmuş olan ağabeylerini ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi. Karanfil Bilgin, İsmail Filiz, Abdullah Erez ve Turan Çizmecioğlu’da Yüksel’e teşekkür etti.



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