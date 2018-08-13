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13 Ağustos 2018 14:56

Karaağaç’ta su sıkıntısı çözülecek

BASKİ Genel Müdürlüğü Balıkesir’in Gömeç İlçesi Karaağaç Mahallesinde yaşanan su sıkıntısının çözüme kavuşmasıyla ilgili çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Karaağaç’ta su sıkıntısı çözülecek

13 Ağustos 2018 14:56


BASKİ Genel Müdürlüğü o bölgede yaşayan vatandaşların Kurban Bayramı’nda su sıkıntısı yaşamaması adına çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Gömeç İlçesi Karaağaç mahallesinin içmesuyu ihtiyacı Burhaniye Kuyular bölgesinden 13 km 350’lik çelik boru hattı ile karşılanmaktadır. Hat üzerinde geçtiğimiz günlerden beri meydana gelen arızalardan dolayı Karağaç mahallemizde su sıkıntıları yaşanmıştır. Bu sebeple sürekli arıza meydana gelen bölgede boru hattı yenileme ve 3 noktada meydana gelen 8 adet arızaların tamiratı 13.08.2018 pazartesi gunu saat 10 ila 24:00 saatleri arasında yapılarak sorunların en aza indirilmesi planlanmıştır. Ayrıca 15.08.2018 Çarşamba günü yeni açılan içmesuyu sondaj kuyusu devreye alınarak 35 lt/sn içmesuyu takviyesi yapılarak vatandaşlarımıza huzurlu ve sorunsuz bir Kurban Bayramı tatili geçirilmesi hususunda gerekli çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.”denildi.




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