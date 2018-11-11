Karaca avcılarına ceza yağdı

Balıkesir'in Havran ilçesinde güvenlik güçlerinin yol kontrolü sırasında araçta yapılan aramada karaca bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol kontrolü sırasında 35 N 5541 plakalı aracı durdurdu. Sürücü R.E.'nin hareketlerinden şüphelen polis, araçta arama yaptı. Aracın bagajında vurulmuş bir karaca bulunması üzerine Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine haber verildi. Milli Parklar Şefliği yetkilileri R.E.'ye 10 bin lira ceza yazarken, ona yardımcı olan M.K. ve B.A.'ya da 3'er bin lira ceza kesti. Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Atasoy Tanrısever, koruma altında olan yaban hayvanlarını avlayanlara yüksek cezalar verildiğini hatırlatırken, avcıların bu konuda bilinçli olmalarını istedi. Tanrısever, usulsüz avlananlara fırsat verilmediğini söyledi.