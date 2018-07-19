Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 13:50

Karadenizliler Pazar günü Kazdağında buluşuyor

Edremit körfezi yöresindeki Karadenizliler, 22 Temmuz Pazar günü Kazdağındaki 14.

Karadenizliler Pazar günü Kazdağında buluşuyor

19 Temmuz 2018 13:50

Yayla Şenlikleri’nde buluşuyor. Burhaniye Karadenizliler Derneği, Başkan Mehmet Büyük’ün öncülüğünde toplanırken, son hazırlıkları gözden geçirdi.


Kazdağı Hanlar Talim Alanı mevkiinde düzenlenecek olan 14.Yayla Şenlikleri’nin hazırlıkları tamamlandı. Edremit Körfezi’ndeki Karadenizliler Derneklerinin işbirliği ile düzenlenecek etkirlikler, 22 Temmuz Pazar günü yapılacak. Hazırlıkların tamamlandığını anlatan Burhaniye Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Büyük, “Yönetim kurulundaki arkadaşlarla yaptığımız son toplantıda hazırlıkları gözden geçirdik. Etkinliğimize Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’da katılacaklar. Ayrıca, Edremit Körfezindeki ilçelerin kaymakamları ve belediye başkanları da katılacak. Etkinliğimizde, Karadenizli sanatçı Onay Şahin ile 5 sürpriz sanatçı sahne alacak. 25-30 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Herkesi Kazdağına bekliyoruz. Etkinliği, Burhaniye, Akçay, Altınoluk, Kadıköy ve Balıkesir Karadenizliler Dernekleri olarak hep birlikte organize ediyoruz. Konuklarımızın unutulmaz bir gün yaşayacaklarını düşünüyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç