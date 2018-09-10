Karakoç deresinin yağmurlar başlamadan bir an önce temizlenmesini istediler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da, Karakoç Deresi'nin çevresinde ikamet eden vatandaşlar, derenin; güz aylarıyla birlikte başlaması beklenen şiddetli yağmurlarla birlikte olası taşma ihtimaline karşı yetkilileri uyardı.

Derenin içerisinde bakımsızlık nedeniyle sazlık alanların oluştuğunu ve bu durumunda şiddetli yağışlarda olası dere taşkınıyla afet haline dönüşebileceğine işaret eden vatandaşlar, DSİ başta olmak üzere tüm kurumlara seslenerek acilen dere içinde ciddi bir ıslahın yapılmasını istediler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karakoç Deresi kenarındaki evlerde ikamet edenlerden biri olan eski Altınova Belediye Başkanı Alaattin Süberoğlu, son 15 yılda Altınova'nın iki kez çok ciddi sel afetlerine maruz kaldığını hatırlatarak, “Bu iki sel afeti de Karakoç Deresi'nin taşması sonucunda gerçekleşti. Ne gariptir ki; bu sel afetleri hep aynı bölgede yani hep burada meydana geldi. Bunun ana nedeni DSİ yetkililerinin buraya gelip de görevlerini layıkıyla yapmamalarından kaynaklanmaktadır. Oysa bu konuda yapılacak tek şey; bu derenin her yıl ıslah edilmesidir. Bu derenin tabanında biriken alüvyonların her yıl temizlenmesi zorunludur. Eğer temizlenmezse; burada ikamet eden insanların evleri, ani şiddetli yağışların ardından sular altında kalacaktır.” dedi.

Dere yatağında biriken alüvyonların üzerinde sazlık alanların oluştuğuna işaret eden Alaattin Süberoğlu, “Bu derenin suları Çanakkale-Balıkesir asfalt yolunun bulunduğu kısımlarda setleme yapıyor. Bunun sonucunda akan su sol tarafa taşıyor. Bu durum gerçekleştiğinde ise; Altınnal ve Kazan Siteleriyle bizim de bulunduğumuz bu bölgeler tamamen sel baskınına maruz kalıyor. DSİ yetkilileri bundan haberdarlar. Ama ne gariptir ki; yıllardır gelip de burada en ufak bir çalışma yapmıyorlar. Benim belediye başkanlığı yaptığım dönemlerde, DSİ yetkililerini göreve davet ettim. Yapmadılar. Biz de görevimiz olmadığı halde Altınova Belediyesi olarak o dönemde DSİ'den izin alarak bu dereyi temizlettik. Bunun sonucunda da uzun süre sel afeti gibi bir sıkıntı yaşamadık.” ifadelerini kullandı.

Süberoğlu, Ayvalık Belediyesi yetkililerine seslendi; “Bizim susmayan sesimiz olun”

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ile Ayvalık Belediye Meclis üyelerine de seslenen Alaattin Süberoğlu, “İlçemizde bir çok bölge Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni salahiyetinde olabilir. Ama biz Ayvalık Belediyesi yönetimini bu tür işleri takip etsin diye seçtik. Yemek yarışmaları ve kültür-sanat festivalleri hoş ama burada insanların can ve mal emniyetleri tehlikede. Sen o festivalleri yap ama bu tür önemli işlerin de takipçisi ol. Burada yalayan halkın Büyükşehir Belediyesi Meclisinde sesi ol. Ama maalesef üzülerek görüyorum ki; bu arkadaşlarımız hep keyifli işleri yapmaya çalışıyorlar. Oysa buradaki hayati bir önem arz eden durumu başta Büyükşehir ile DSİ yetkililerine ulaştırmak ve bu gibi konuların takipçisi olmak Ayvalık Belediye Başkanının görevidir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile DSİ'nin bu işi yapması için baskıcı ve ısrarlı olunmalıdır. Ama görüyoruz ki; böyle bir alışkanlık yok” diye konuştu.

Karakoç Deresi etrafındaki bölgede yaklaşık 15 bin kişinin ikamet ettiğini kaydeden Süberoğlu şöyle devam etti; “Bugüne kadar vatandaşlar olarak bizler Ayvalık Belediyesi'ne telefon ediyoruz. Aldığımız cevap her defasında; ‘O iş bizim işimiz değil. Bizim sorumluluğumuzda olan bir şey değil' şeklinde yanıt alıyoruz. Doğrudur. Bu iş Ayvalık Belediyesi'nin sorumluluğunda bir şey değildir. Ama bu işi takip etmek hangi partiden olursa olsun Ayvalık Belediyesinin işidir. Şu an burada dere yatağının temizlenmesi DSİ tarafından gerçekleştirilmelidir. DSİ yetkilileri haberdar oldukları halde bu işi yapmıyor. Böylesi bir durumda Ayvalık Belediyesi bizim asla susmayan sesimiz olmalıdır”