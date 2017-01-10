Kardan döner yapıp döner bıçağıyla kestiler

Balıkesir’de yoğun kar nedeniyle müşteri bulamayan esnaf karın tadını çıkardı. Döner ustasının döner bıçağı ile kardan döner yaparak kesmesi ilginç görüntülere neden oldu.

Balıkesir’de sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kardan esnaflar da nasibini aldı. Yoğun kar nedeniyle çalışamayan esnaf can sıkıntısına ilginç bir çözüm buldu. Akın Varol isimli fotoğrafçının cep telefonuyla çektiği görüntülerde, kebapçı dükkanı olan döner ustasının kardan döner yaptığı ve döner bıçağıyla kestiği görüntülendi. Komik diyalogların bulunduğu video sonrası kardan yapılan döneri Barış, Emre, Mutlu ve Burak Varol isimli kardeşler kardan adama çevirip o anı ölümsüzleştirdi.