Kardeş okulu ziyaret ettiler

1 haftalık ziyaret kapsamında Şcoala GImnazıala Ortaokulu yetkili ve öğrencileri ile bir araya gelen Havranlı okul yetkilileri ülkemizin kültür elçisi oldular.

Tanıtım koordinatörü Haşmet Demirbil öncülüğünde okul müdürü Hüseyin Aydemir, öğretmenlerden Erdem Kuştaşı, Süleyman Uysal’dan oluşan 4 kişilik heyet, mitolojik olarak Kazdağları ve körfez ilçelerini tanıtma fırsatı bulurken, Romanya’nın da tarihi ve doğa güzelliklerini incelediler.

Romanya’da 4 okulun öğrencileri ve yetkilileri ile bir araya gediklerini belirten Haşmet Demirbil, “Cennet körfezimizi burada tanıtma imkanı bulduk. Kardeş okul yetkili ve öğrencilere gerek slayt,gerekse tanıtım broşürleri ile barış yorganımız hakkında bilgiler verdik. Ziyaretimizden çok memnun oldular. Örnek şekilde bizleri karşıladılar. Okul müdürümüz Hüseyin Aydemir ise Romanya’daki eğitimin işleyişi ve öğrenci ile öğretmen ilişkilerini ülkemiz ile kıyaslama imkanı buldu. Havran’ın zeytin ve zeytinyağı ürünleri ve Edremit, Havran, Ayvalık ilçe belediyelerinin hazırladıkları paketleri takdim ettik. Bölgemize hayran kaldılar. Eylül ayında da kardeş okul yetkilileri bizlerin misafiri olarak ülkemize gelecekler ”dedi.