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03 Ağustos 2018 17:00

Karesi Belediye Başkan Yılmaz, Zeytinburnu’nda pedal çevirdi

Kurtdere güreşlerine davet için İstanbul’da bulunan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Zeytinburnu’nda ZEYBİS bisiklet yarışlarına katıldı.

Karesi Belediye Başkan Yılmaz, Zeytinburnu’nda pedal çevirdi

03 Ağustos 2018 17:00


Karesi’ye Avrupa standartlarında 5 kilometrelik bisiklet yolunu kazandıran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 10-11-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Kurtdereli Güreşleri’ne davet için gittiği İstanbul Zeytinburnu Belediyesi’nde; Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve yüzlerce vatandaşla birlikte pedal çevirdi. Göreve geldiği günden bu yana ilçede bilinçli bisiklet kullanımını teşvik etmek, bisikleti bir ulaşım aracı haline getirmek amacıyla çalışmalar yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Zeytinburnu Belediyesi tarafından “Sağlıklı Yaşam Kolay Ulaşım” sloganıyla başlatılan ZEYBİS Projesi kapsamında; Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve yüzlerce vatandaş ile Zeytinburnu sokaklarında pedal çevirdi.


10 kilometrelik bisiklet turu ve ZEYBİS Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, bisiklet kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.


Karesi’de "çevre duyarlılığı" ve "sağlıklı yaşam" konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Karesi olarak trafikte akıp giden araçların kirli gazlarından ziyade temiz çevre ve sağlıklı bir yaşamı tercih ettik, şehrimize 5 okul ve 5 resmi dairenin güzergah üzerinde bulunduğu, 5 kilometrelik bir bisiklet parkuru kazandırdık. Bisikletli ulaşımın gelişmesi için, bisiklet şehri Karesi için çalışıyoruz" dedi. Başkan Yılmaz, Zeytinburnu Belediyesi tarafından uygulanan projenin Türkiye’ye örnek olması gerektiğini ifade ederek başta Başkan Murat Aydın olmak üzere projede emeği geçenlere ve proje kapsamında bisiklet süren tüm Zeytinburnululara teşekkür etti.




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