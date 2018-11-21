Karesi Belediyesi halka süt dağıttı

Karesi Belediyesi'nin süt üreticilerine destek vermek için her yıl düzenlediği süt dağıtma geleneği devam etti.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan, beyaz masada vatandaşlara süt ikramında bulundu. Her yıl belirli dönemlerde sokakta, okullarda, camilerde süt dağıtarak süt üreticisine destek olan Başkan Yılmaz, bu yıl da beyaz masada 1 ton süt dağıttı. Doğan ile Yılmaz tek tek masalarda işlem yaptıran vatandaşları ziyaret edip süt verdi. Yılmaz, "Bir yandan da süt üreticimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bizler, nimetin şükrünü eda etmesini bilen bir milletiz. İsraf, nimete yapılan en büyük hürmetsizliktir. Üreticiye sözde değil gerçek destek veriyoruz" dedi.