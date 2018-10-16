Karesi Belediyesi ödüle doymuyor

4.5 yıldır ilkeli ve adil bir şekilde vatandaşlara hizmet veren Karesi Belediyesi, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Sağlıklı Kentler Birliği ve UCLG MEWA gibi kurum kuruluşlardan toplam 8 ödül aldı.

'Kentin sakini değil sahibiyiz' diyerek 4,5 yıldır gece gündüz Karesi halkı için çalışan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı çalışmaların karşılığını hem halktan alıyor ayrıca kurum ve kuruluşlarından aldığı ödüller ile de başarısını tescilliyor. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlıklı Kentler Birliği, UCLG MEWA, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlardan; "Sağlığı Geliştiren Şehir Karesi", "Bilinçli Anneler Karesi'de", "Engelsiz Düşler", "Matematik Cepte", "Karesi'den Kosova'ya Kültür Köprüsü", "Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Festivali", "Dünyayla Yarışan Şehirler”, "Bisiklet Eğitim Parkı ve Bisiklet Yolları” projeleri ile çeşitli ödüller aldı.

"Ödüller Karesililerin"

Gelecek yılların şehir ve medeniyet anlayışına ışık tutmak için çalıştıklarını ifade eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, aldıkları ödüllerin gerçek sahiplerinin bu şehirde yaşayan insanlar olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, "Kentlerin, sadece bir mekan olmalarının ötesinde tarihi, sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik özelliklerinin de gün yüzüne çıkartılması gerekiyor. Bu çalışmalar esnasında arkadaşlarımızla beraber hazırladığımız projelerin de bir çok kurum ve kuruluştan ödül alması bizleri sevindiriyor. Ödüllerimiz bizlerin doğru yolda ilerlediğinin de bir belgesi oluyor" diye konuştu.