Karesi Belediyesi yeşil bir çevre için çalışıyor

Karesi Belediyesi, ilçeye 'yeşil' bir kimlik kazandırmak için gece gündüz mesai yapıyor.

Karesi'yi daha çağdaş ve sağlıklı bir geleceğe taşımak amacıyla kent estetiğine yönelik çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde devam eden bakım çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda periyodik olarak çim biçme, bitkilere form verilmesi, budama, çapa ve yabani ot temizliği çalışmaları ile vatandaşların daha temiz ve düzenli alanlarda yaşamasına olanak sağlanıyor. İlçe genelindeki çalışmalar ibadethane, eğitim kurumları ve diğer kamu kurumları bahçelerinde de program dahilinde devam ettiriliyor. Kişi başına düşen yeşil alan metrekaresini arttırmak, kent içerisindeki yeşil alanları daha kullanışlı ve estetik hale getirmeyi hedefleyen Karesi Belediyesi ekipleri, 'sağlıklı bir Karesi için yeşil öneminin farkındayız ve yeşilin değerini biliyoruz' anlayışıyla çalışmaya devam ediyor.