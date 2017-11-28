Karesi Belediyesi’nden vergi uyarısı

Karesi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemesi gereken mükelleflerine, son ödeme gününün 30 Kasım olduğunu bildirdi. Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerinde vatandaşların faizle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri çağrısında bulunan Karesi Belediyesi, vatandaşlara her türlü ödeme kolaylığı sunuyor. Halkın daha rahat işlemlerini yapabilmesi için 7 ayrı ödeme noktası oluşturan Karesi Belediyesi, vergilerini ödeyecek vatandaşlar için Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan alışveriş merkezine ödeme noktası kurarak, hizmeti vatandaşın ayağına götürdü.

Mükellefler ödemelerini Karesi Belediyesi vezneleri, Beyaz Masa Akıllı Ekran, www.karesi.bel.tr ile e-belediye, Karesi AVM ödeme noktası, AVM girişi online ödeme noktasından, Ziraat Bankası şubelerinden, Android, IOS marketlerden indirilen "Karesi Belediyesi" mobil uygulamasından yapabilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 99 10 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi alabilir.