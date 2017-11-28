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28 Kasım 2017 17:47

Karesi Belediyesi’nden vergi uyarısı

Karesi Belediyesi, son ödeme günü 30 Kasım olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemesi için Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan alışveriş merkezine ödeme noktası kurdu.

Karesi Belediyesi’nden vergi uyarısı

28 Kasım 2017 17:47


Karesi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemesi gereken mükelleflerine, son ödeme gününün 30 Kasım olduğunu bildirdi. Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerinde vatandaşların faizle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri çağrısında bulunan Karesi Belediyesi, vatandaşlara her türlü ödeme kolaylığı sunuyor. Halkın daha rahat işlemlerini yapabilmesi için 7 ayrı ödeme noktası oluşturan Karesi Belediyesi, vergilerini ödeyecek vatandaşlar için Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan alışveriş merkezine ödeme noktası kurarak, hizmeti vatandaşın ayağına götürdü.


Mükellefler ödemelerini Karesi Belediyesi vezneleri, Beyaz Masa Akıllı Ekran, www.karesi.bel.tr ile e-belediye, Karesi AVM ödeme noktası, AVM girişi online ödeme noktasından, Ziraat Bankası şubelerinden, Android, IOS marketlerden indirilen "Karesi Belediyesi" mobil uygulamasından yapabilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 99 10 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi alabilir.




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