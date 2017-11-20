Karesi Belediyesi’nin fotoğraf yarışması sonuçlandı

Yarışmada Zafer Çankırı’nın Saat Kulesi fotoğrafı birinci oldu.

Karesi’nin doğal tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek kentin tanınmasını sağlamak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ayrıca ilçe sakini olma bilincinin vurgulanmasını hedefleyen ve 1048 fotoğrafın değerlendirildiği yarışma sonuçlandı. Zafer Çankırı, "Saat Kulesi" adlı fotoğrafıyla birinci olurken "Sümerbank" fotoğrafıyla Caner Şahankaya ikinci, Selcan Erdinç "Gar Hatıra" adlı fotoğrafıyla üçüncü oldu. Yarışmada Karesi Belediyesi Özel Ödülünü "Zağnos Paşa Cami" fotoğrafıyla Erdal Yavuzak, BASAF Özel Ödülünü "Pazar" fotoğrafıyla Sare Kural, TFSF Özel Ödülünü "Değirmen" ile Cabir Deniz Seyran aldı. Mansiyon ödülleri ise "Çamlık’tan Bakış" fotoğrafıyla Adil Emektar, "Efeler" fotoğrafıyla Ali Haydar Ceylan, "Atlı Okçuluk" fotoğrafıyla Seçkin Yenici aldı.

Yılmaz “Sanatın şehri Karesi”

Değerlendirmeyi yapan jüri üyeleriyle bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi’nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel faaliyetlerini ortaya çıkarmak için bu yarışmayı düzenlediklerini belirterek, “Kültür ve medeniyet, zamanla insanların bir arada yaşamalarıyla oluşan şeyler. Sanat ve sanatçılara değer veren medeniyetler uzun soluklu olabilir. Bir yandan ’Hünerli Eller’ ekibimizle unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı, sanatçılarımızı yaşatma gayreti içerisindeyken, aynı zamanda modern sanatlara da önem veriyoruz. Biz istiyoruz ki şehrimizin her yeri bir sanat eseriyle donansın, tarihi bilinsin, arşivleri olsun" dedi.