Karesi, ’Doğru Hamlede Buluşuyor’

Karesi İlçesinde bulunan 33 okulda 2500 öğrenciye satranç takımı hediye edecek olan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, " Eğer analitik düşünmeyi becerebilen ve dışarıdaki hamlelere de dikkat eden bir nesil yetiştirebilirsek içine kapalı olmayan bir toplumun başlangıcını yapmış oluruz" dedi.

Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Balıkesir İl Temsilciği ortaklığında okullarda uygulanacak olan "Doğru Hamlede Buluşalım" konulu satranç eğitimi semineri Karesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya; Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, Satranç Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Erdem Özgören, Karesi İlçesi’ndeki okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

“Proje 3 yıl sürecek”

2017 yılının temmuz ayında yapılan protokolle ’’Doğru Hamlede Buluşalım’’ Satranç Eğitim Projesi artık hayata geçiyor. Karesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda yapılan seminerde Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve projenin mali sponsoru Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, proje hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından, Balıkesir Satranç İl Temsilcisi Erdem Özgören ve 2. Kademe Satranç Antrenörü Nizamettin Güngör tarafından katılımcılara satranç eğitim semineri verildi. 33 okulda yaklaşık 2500 ilkokul 1. sınıf öğrencisine satranç takımının dağıtılacağı proje 3 yıl uygulanacak .

"Dışarıdaki hamlelere de dikkat"

Satrancın, hem spor olarak hem de oyun olarak nitelendirildiğini belirten Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Satrancın bir diğer yönü de hayatımızda analitik düşünmeyi ve sistemli hareket etmeyi, hamleleri planladığımızda hayatımızı çok etkileyen ve altyapısal düşünme sistematiğini geliştirdiğini görüyoruz. Eğer analitik düşünmeyi becerebilen ve dışarıdaki hamlelere de dikkat eden bir nesil yetiştirebilirsek içine kapalı olmayan bir toplumun bir başlangıcını yapmış oluruz" dedi.

"Öğrencilere satranç lisansı"

Karesi’de spora yatkın, eğitime düşkün, huzuru seven ve sağlıklı yeni nesiller yetişmesi için okulların fiziksel şartlarını ellerinden gediğince güzelleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Bu kapsamda okullarımızın hepsinde okullar hayat bulsun projesini yürüttük. Şimdi de Karesi ilçemizde bulunan 33 ilkokulda eğitim gören 1. sınıf öğrencisi yaklaşık 2500 öğrenciye satranç takımı hediye ediyoruz. Öğrencilere ailelerinin izni ile ücretsiz satranç lisansı çıkartacağız" dedi.