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05 Eylül 2018 14:17

Karesi ilçesin’de Zabıta Haftası kutlandı

Karesi Belediyesi Zabıta’nın 192.

Karesi ilçesin’de Zabıta Haftası kutlandı

05 Eylül 2018 14:17

Yılını pasta keserek kutladı.


Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 192. yıldönümü nedeniyle Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.


Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün Zağnos Paşa Cami’nde düzenlediği hayra katılan Başkan Yücel Yılmaz, sonrasında ise Eylül ayı Meclis Toplantısı’nda zabıta personeli ve meclis üyeleriyle birlikte pasta kesti.


Kuruluşunun 192. yılı vesilesiyle zabıta personeline özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Başkan Yücel Yılmaz, "Belediyelerin vatandaşa birebir temas ettiği nokta zabıtalarımızdır. İlçemizin güvenliği ve huzurunu sağlamak için gece gündüz çalışan zabıta ekiplerimiz ile birlikte çok güzel işler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırma noktasında daha çok çalışacak, gayret göstereceğiz" dedi.




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