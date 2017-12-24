Karesi Kent Konseyi 5’inci Olağan Genel Kurulu yapıldı

Olağan Genel Kurulu, Kent konseyine bağlı 120 den fazla STK temsilcisi, üyeler, konseyin kurulları, davetliler ve misafir şehirlerin Kent Konseylerinin katılımı ile toplandı.

Karesi Kent Konseyinin Karesi AVM’de yapılan 5. Olağan Genel Kurul’da konuşan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehir için dertlendiklerini ifade ederken Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ise ‘önder’ ve ‘örnek’ Karesi’yi hep birlikte inşa ettiklerini söyledi.

Genel kurulun Divan Başkanlığını yapan Karesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, kent konseyi olarak ‘güvenli kent’ olgusu üzerinde durduklarını ve ‘demokrasi kültürünü içselleştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, “Birlikte düşünüyor, kent için değer üretiyoruz” dedi.

Başkan Yılmaz “Karesi’de demokrasi var”

Karesi’de kurucu belediye başkanı olmanın, şehre hizmet etmenin onur ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehir için dertlenen insanların Kent Konseyi çatısı altında bir araya geldiğine dikkat çekerek, “Dertlenmek; bir başınıza yapmaya kalktığınızda zor bir iş. Bunu kentin paydaşlarıyla paylaşmanız gerekiyor. Bu çatı altında her sivil toplum kuruluşundan temsilcilerimiz, şehirle ilgili dertlenen gönüllü arkadaşlarımız var. Burada bir demokrasi var, fikir birliği var” dedi.

‘Karesili olmaktan gurur duyun’

‘Sivil toplum’ ve ‘gönüllülük’ kavramlarının 21. yüzyılın en önemli kavramları arasında yer aldığına dikkat çeken AB Politikaları Enstitüsü Başkanı Dr. Hasan Soygüzel, “Kent konseyleri, belediyelerin danışma organıdır ve tavsiye niteliğinde kararlar alır. Yalnızca oy kullanarak yönetime katılmak geçerliliğini yitirdi. Artık danışarak hayata geçirmek söz konusu. Kent konseyleri, kentte yaşayanların haklarını hayata geçiren önemli mekanizmalardan bir tanesi. Bu mekanizmanın yapısının güçlü olması da hepimiz için büyük bir şans. Sizler de Karesi’de yaşamaktan mutlu olmalı ve gurur duymalısınız” dedi.

Karesi Kent Konseyi AB Politikaları Enstitüsü Başkanı Dr. Hasan Soygüzel, Prof. Dr. Nevzat Aşık, Aydın Ayhan ve hayırsever Nuran Oğuz’a Kent Şükran Beratı verildi. Karesi AVM’de gerçekleştirilen genel kurulda kadın, engelli, gençlik ve çocuk meclisi başkanları faaliyet sunumlarını yaptı. Genel kurulda Prof. Dr. Nevzat Aşık’ın komşuluk konulu konuşmasının ardından sona erdi.120’den fazla sivil toplum kuruluşunu temsil eden Olağan Genel Kuruluna Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Çalışma Grupları ile Yalova ve Adana Kent Konseyi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.