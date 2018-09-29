Karesi Kent Konseyi hizmet binası dualar ile açıldı

Kent konseyleri üyesi Saim Yavuz böyle binanın açılışında yerel yönetimi kutluyorum ve Karesi Kent Konseyini kıskanıyoruz dedi.

Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık ve hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla kurulan Karesi Kent Konseyinin hizmet binası dualar ve çocuk meclisi üyelerinin halk oyunları ile hizmete açıldı.

Karesi Kent Konseyinin Dumlupınar Mahallesi, Kazım Özalp sokakta bulunan hizmet binasının açılışı öncesi Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyelerinden oluşan Halk oyunları ekipleri halk oyunları ile başladı. Kent Konseyi hizmet binasının açılış konuşmasını Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Türkiye'nin çeşitli illerinde gelen Kent konseyi üyelerini selamlayarak başladı. Yılmaz, “Karesi Kent konseyimiz kurulduğu günden bu yana meclisleri ile, çalışma grupları ile Balıkesir'in yüzünü ağartıyor. Karesi ilçemizi her yere tanıtıyor. Mürsel Başkanımıza, Kent konseyi Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum bu meclislerimiz, çalışma gruplarımız bu hizmet binasında aktif hizmetler verecek. Buradaki tabloya baktığımızda kent konseyimizin gönüllüleri siyaset üstü bir yaklaşım ile Balıkesir için ne yapabiliriz? Karesi'yi nasıl aktif hale getirebilir, yaşanabilir, huzurlu, güvenli bir şehir haline dönüştürebiliriz. Çocukları geleceğinden umutlu, büyüklerimizde yaptığı işten memnun, yaşlılarımız da ömrünü huzurlu bir şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşasın istiyoruz. Bu yolda çalışıyoruz. Biz bir yerel yönetici olarak kent konseyinin arkasındayız" dedi.

Türkiye Kent Konseyi yürütme kurulu adına Saim Yavuz , "Geleneklerimize uygun olarak bizleri buluşturan bir yerel yönetimin varlığı ve kaymakamların varlığı bütün kentlerimiz için arzu ettiğimiz bir şey. Bu anlamda Karesi'yi kıskanıyoruz. Çünkü kentlerde böyle bir mekanımız yok. Buna imkan veren kaymakamımızı ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ama daha da çok kent konsey gönüllüleri ve çalışanları kutluyor ve hizmet binasın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Karesi Kent Konseyin Hizmet binası açılışında Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir AK Parti milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur ve Dr.Mustafa Canbey'de selamla konuşması yaparak, hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundular.

Kent Konseyi hizmet binasının açılış duasını Karesi Müftüsü Fahri Sağlık tarafından yapıldı. Daha sonra protokol Karesi kent konseyi üyeleri ve çocuk meclisi tarafından kurdela kesilerek açıldı.