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08 Haziran 2018 11:46

Karesi Ortaokulunda mezuniyet coşkusu

Balıkesir Karesi Ortaokulunda mezun olan öğrenciler için kep atma töreni yapıldı.

Karesi Ortaokulunda mezuniyet coşkusu

08 Haziran 2018 11:46

8.sınıf öğrencileri mezuniyetlerini keplerini havaya atarak kutladılar.


Karesi Ortaokulundan 2017 -2018 eğitim öğretim yılı sonunda 76 öğrenci mezun oldu. Karesi Ortaokulu kep atma törenini Balıkesir Lisesi Konferans salonunda gerçekleşti. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katılım ile yapılan tören büyük bir coşkuyla kutlandı. Karesi Ortaokulu Müdürü Erdal Özel mezunlara duygu yüklü bir konuşma yaparak öğrencilerine eğitim öğrenim hayatlarında başarılar diledi. Okul birincisi Damla Akman’ın veda konuşması ve ardından mezuniyet kütüğüne birincilik plaketini çaktı. 8. sınıf birincileri ay yıldızlı Türk Bayrağını ve okulun flamasını 7. sınıf birincilerine devir teslim töreni yaptılar. Müzik öğretmeni Can Alpan’ın eşliğinde okul korosu söyledikleri şarkılarla mezuniyet törenine neşe kattılar. Sınıf birincilerinin mezuniyet belgelerini okul müdürünün elinden aldı. Yeni mezun öğrenciler keplerini umutla ve heyecanla havaya atarak hayatları için yeni bir dönemin başlangıcının ilk adımını attılar.




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