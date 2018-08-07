Karesi’de çocuklar mutlu

Karesi Kaymakamlığı koordinesinde Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Karesi Müftülüğü ortaklığında yapılan etkinlikler Adnan Menderes Mahallesi Camiinde gerçekleştirildi. Pazar yerine kurulan spor parkurları ve oyun alanlarında kuran kursuna giden çocuklar spor yaparak hem eğlendiler hem öğrendiler. Karesispor ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünün antrenörleri eşliğinde verilen eğitimlerde çocuklar sportif faaliyetlerle eğitimlerini sürdürdüler.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir etkinlik alanına gelerek çocuklarla spor yaptı. Başkan Yılmaz, Kaymakam Demir ile parkurda yarışırken yarışı kaymakam Abdulkadir Demir kazandı. Öte yandan Yücel Yılmaz okçuluktaki hünerlerini de sergiledi.

Etkinlik alanın gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz en çok çocukların belediyesi olduklarını söylerken çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Bizim bir sloganımız var biz en çok çocukların belediyesiyiz diye. Bunun içinde çalışmaya devam ediyoruz. Etkinlik alanına baktığımızda atımız var. Modern sporlarımız var. Geleneksel sporlarımız var. Parkurlar var eğlenceler var. Biz istiyoruz ki çocuklarımız geleneksel oyunlarımız da öğrensin. Aynı zamanda birlikteliği değerlerimizi öğrensinler. Burada Karesispor’un eğitimcileriyle Gençlik sporun bize sağlamış olduğu antrenör ve aktiviteleriyle belediyemizin de işbirliğiyle güzel bir organizasyon yapalım istedik. Ben özellikle kaymakamımıza teşekkür etmek istiyorum. her konuda bizimle uyumlu bir şekilde pozitif çalışmalar yapıyor”

Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir açıklamasında çocukların hem dini bilgilerinin pekiştiğini hem de spor yaparak kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir; “Çocuklarınızı ve gençlerinizi yetiştirirseniz geleceğinizden de endişe etmezsiniz. Bu çocuklarımız ilkokul ortaokul seviyesinde ki çocuklarımız. Yaz kuran kurslarıyla hem dini bilgileri pekişiyor hem de hem de spor yaparak kendilerini geliştiriyorlar. Çocuklarımız bu sürede eğlenerek de öğrenme şansı buluyorlar. Biz burada geleceğimizi inşa ediyoruz. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu etkinliklerin gerçekleşmesinde Karesi Belediyesi, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Karesi Müftülüğü ile çok güzel bir uyum içinde çalıştık. Ben herkese teşekkür etmek istiyorum. Çocukların neşesi bizleri mutlu etmeye yetiyor. Yapılan işlerin devamlılığına çok önem veriyoruz. İlerleyen dönemlerde de bu tarz aktiviteler devam edecek. Bu faaliyetlerin duyurulmasında basın mensuplarına da büyük iş düşüyor. Farkındalık oluşturmak için basının da desteğine ihtiyacımız var. Adnan Menderes Mahalle muhtarımızı da teşekkür ediyorum. Bize her konuda yardımcı oldular. Bu işleri yaparken kurumsallaşmakta çok önemli Karesi’de bu işi çok iyi başarıyor” dedi.