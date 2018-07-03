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03 Temmuz 2018 14:24

Karesi’de çocuklara Aqua Park keyfi

Karesi Belediyesi Karesi ilçesinde ikamet eden çocuklar için Sakarya Mahallesinde bulunan Karesi Park’ta ücretsiz Aqua Parkı hizmete açtı.

Karesi’de çocuklara Aqua Park keyfi

03 Temmuz 2018 14:24


Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her yıl olduğu gibi bu yılda çocukların yazı eğlenerek ve öğrenerek dolu dolu geçireceği programlara Aqua Parkı da ekledi. Karesili çocuklar Sakarya Karesi Park’ta aqua parkı ücretsiz olarak yaz boyu kullanabilecek.


Karesi Belediyesi, "Biz en çok çocukların belediyesiyiz" sloganıyla Balıkesir’de ilk olarak çocuklar için ücretsiz kullanacağı Aqua Park hizmete açıldı. Su, eğlence ve güneşin buluştuğu havuzlara bu yıl aqua parkta eklediklerini belirten Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Karesi’de spor yapmayan yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak diyerek 2015 yılından bu yana ilçemizdeki okulların bahçelerine havuzlar kurduk. Bu havuzlarda on binlerce çocuğa yüzme ve stil öğrettik. Okulların bahçelerine kurulan havuzlar sayesinde yazın denize gidemeyen çocuklarımız hem yüzme öğrendiler hem de yaz dönemi programları içerisinde diğer sportif faaliyetlerden faydalandılar" dedi.


"Sporu tabana yaymaya devam edeceğiz"


Bu yıl Fatih Okulu, Mustafa Kemal Atatürk Lisesi ve Karahallılar Okulu’nun bahçelerine havuzların kurulduğu bilgini veren Başkan Yılmaz, "Bu havuzlarda çocuklarımız yüzecek, eğlenecek ve öğrenecekler. Havuzlarımızın yanı sıra, Geleneksel Türk Okçuluğu, pilates, yüzme, basketbol, cimnastik, tenis takım çalışması, çocuk oyunları, sanatsal ve zihinsel aktivitelerin de yer alacağı spor okulunda çocuklarımıza bilinçli bisiklet kullanımı eğitimi de vereceğiz. Sporun tüm dallarını tabana yaymaya devam edeceğiz" dedi.




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