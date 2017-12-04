Karesi’de engeller kalkacak

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, engelsiz bir şehir oluşturmak için dertlendiklerini ve buna yönelik çalıştıklarını söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde özel bir okulun öğrencileri gösterileriyle gönülleri fethetti. Şiirlerin okunduğu ve çeşitli tiyatro gösterilerinin yapıldığı etkinlikte öğrencilerin performansı ustalarına taş çıkarttı.

Gösteriler öncesi öğrencilere ve velilere seslenen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yerel yöneticiler olarak şehrin her şeyine hakim olunması ve herkesin hak ettiği gibi yaşaması gerektiğini söyledi.

Şehrin engelsiz bir şehir olması için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Bizden önce çalışan arkadaşlarımızın yaptıklarının üzerine neler ekleyebiliriz diye dertlenerek bu yola çıktık. En çok gönüllere girmek ve farkına varmak gerekiyor. Çünkü şeklen her şey yapılmış olsa bile varlığımızı hissettirmemiz gerekiyor. Bunun içinde ailelerimizle buna ihtiyaç duyan özel öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle neler yapabiliriz diye defalarca bir araya geldik. Çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

Her günün birbirinden farkı olmadığını ancak bazı günlere verilen isimlerin önemli olduğuna dikkat çeken Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ise, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü de bu önemli günlerden birisi. Özel çocuklarımıza eğitim veren okullarımız çok önemli. Bu okulda da öğrencilerimiz çok güzel yetişiyor, burada görev yağan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Burada alınan eğitim sayesinde bir çok zorluk kolaylaşıyor. En büyük zorluk milleti bir sine kabul etmemektir. Millet bir sinedir. Hepimiz birbirimizin farkında olmalıyız. Farkında olursak farklı yaşayabiliriz. Ne zaman farkında oluyoruz, iş başımıza gelince farkında oluyoruz. Yokluğun ne zaman farkına varıyoruz, varlık elimizden gidince. Dostluğun ne zaman farkına varıyoruz, dostluk elden gidince. Farkında olmak kısmı çok önemli. Asıl engellilik farkında olmayan engelli. Farkında olalım ki farklı yaşayalım" dedi.

Etkinliğe Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay, İlçe Jandarma Komutanı Refika Taş, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, AFAD Başkanlığı Sivil Savunma Daire Başkanı Ahmet Atik, öğrenciler ve veliler katıldı.