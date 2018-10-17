Karesi'de jazz vakti

Karesi Belediyesi'nin kardeş şehri Schwabisch Hall Jazz Orkestrası ve BAÜN Jazz orkestrası, çok uluslu jazz konseri verdi.

Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi ve kardeş şehrimiz Schwabisch Hall Belediyesi işbirliğinde Schwabisch Hall öğrencilerinden oluşan jazz orkestrası ile Balıkesir Üniversitesi Müzik Bölümü Jazz orkestrası Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda muhteşem bir jazz konseri verdi. An English Suite, In the mood, Funky Sax, Oye Como Va, Hit the road jack, My tune gibi ünlü eserlerin çalındığı konserde Schwabisch Hall öğrencilerinden oluşan Jazz orkestrası ve BAÜN Jazz orkestrası, konser sonunda birlikte sahne alarak geceye damga vuran bir performans sergilediler.

Geçtiğimiz yıllarda da kardeş şehrimiz Schwabisch Hall ekibinin Balıkesirlilere konser verdiğini belirten Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bugün burada söz bitsin müzik konuşsun dedik ve gerçekten de öyle oldu. Multicultural dediğimiz çok uluslu bir caz konseri dinledik. Şehrimizde müzik olsun, sanat olsun, resim olsun, güzellikler olsun istiyoruz. Toplumun her kesimini kucaklayan işlere imza atıyoruz. Bir yandan yağlı güreş bir yandan da jazz konseri, sanat sokağı gibi kültürel etkinlikler düzenliyoruz" dedi. Başkan Yılmaz, organizasyonu düzenleyen Karesi Kent Konseyi'ne ve öğrencilere teşekkür etti.

Jazz konserine; misafir konuklar Schwabisch Hall Belediyesi Başkan Yardımcısı Peter Klink, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Karin Eisele-Kraft, Fahri Hemşehrimiz Aydın Çelik, Öğretmen Susanne Kolb, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Adliyesi Ağır Ceza Başkanı Fatih Aksoy, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kent Konseyi üyeleri ve BAÜN öğrencileri katıldı.