Karesi'de kitap okuma günleri başladı

Karesi'nin her noktasını açık hava kütüphanesine çeviren Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi, hayata geçirdiği Okuma Günleri, bu kez Cumhuriyet ve Çocuk teması ile Karesi Park'ta gerçekleştirildi.

Kitapseverler, Cumhuriyet Bayramı haftası nedeni ile Turgut Özakman'ın Cumhuriyet - Türk Mucizesi kitabını okudu.

Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi, Karesi'yi "Okuyan Şehir" yapma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Okumayı teşvik etmek ve çocuklara kitap okumayı sevdirmek hedefiyle "Çay Bizden Okumak Sizden" adlı projeyi hayata geçiren Karesi Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Çalışma Grubu, Pazar günü vatandaşlarla birlikte Karesi Park'ta kitap okudu. Cumhuriyet ve Çocuk teması ile gerçekleştirilen Okuma Günleri'ne Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı da katıldı. Karesili kitap severler, Turgut Özakman'ın Cumhuriyet - Türk Mucizesi kitabını okuyarak kitap dolu, keyifli bir gün geçirdi.

“Karesi'ye değer katan projeler”

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz liderliğinde Karesi'de büyük bir gelişim ve dönüşüm yaşandığını söyleyen Karesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, "Bizler, yaşam kalitesi yüksek marka bir kent oluşturmak için hem belediyecilik hizmetleri noktasında hem de kültürel faaliyetlerimiz noktasında katılımcı bir anlayış ile her bir vatandaşımıza ulaşarak çalışıyoruz. Benzer projelerimiz kartopu gibi büyüyerek ve çoğalarak devam edecek, her birlikte Karesi'ye değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Okullar, camiler, berberler ve kuaförler başta olmak üzere şehrin bir çok noktasına kütüphaneler kurup kitaplar yerleştirerek Karesi'de okuma seferberliği başlatan Karesi Belediyesi ve Kent Konseyi, Karesi'nin her noktasını açık hava kütüphanesine çevirmeye devam ediyor.