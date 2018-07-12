Karesi’de lavanta hasadı yapıldı

Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi işbirliğinde "Lavanta Kokulu Bir Şenliğe Davetlisiniz" sloganı ile düzenlenen Karesi Lavanta Hasat Şenliği, Kocaavşar Mahallesi’nde yapıldı. Lavanta hasadına çok sayıda vatandaş katıldı. Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve yüzlerce vatandaş doğayla iç içe, mis kokulu ve renkli bir gün geçirerek, topladıkları lavantaları beraberinde götürdü.

Şenlikte konuşan Başkan Yılmaz, lavanta çiçeklerinin harika bir kokusu olduğunu belirterek, "3 sene önce Büyükşehir Belediyesinden almış olduğumuz fideler ile oluşturduğumuz Kent Konseyi ile beraber ekimini yaptığımız lavanta bahçemizi bugün hasat yapıyoruz. Halkımızın ilgisi oldukça yoğun. Şuan mis gibi kokuları hissediyorum. Lavanta gerçekten hem endüstriyel, hem farklı alanlarda kullanılabilecek olağanüstü bir bitki. Yıllarca aynı kökten hasat yapılabiliyor. Karesi Kent Konseyi her şeyde olduğu gibi burada da örnek olma çalışmasını gerçekleştirdi. Katılım sağlayan kadın kollarımıza, Kent Konseyimize, özellikle kaymakamımıza destek olduğundan dolayı teşekkür ederim. Örnek güzel bir lavanta bahçesi. Görmeyenlerin, merak edenlerin uğrayacağı bir yer. Lavanta bahçemiz Kocaavşar mesire alanının yanında. Dün itibarı ile de süs bitkiciliği kursunu 55 kişi bitirerek sertifikalarını aldılar. Bir müddet sonra bu ürettiğimiz lavantaların satılması konusu. Kurulmuş olan derneği destekleyerek, kooperatifleşmesini sağlamak. Şehir ekonomisine, aile bütçelerine faydası olacak alt yapıyı yapıyoruz. Biz istiyoruz ki yaptığımız her iş sürdürülebilir olsun. Şehirde zihinsel dönüşüm olsun. Ekonomiye ve ailelere katkısı olsun. Katkısı olacak kişileri bu tür çalışmalara davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir de, Karesi Belediyesi ve Kent Konseyi üyelerini kutlayarak, "Lavanta üretimi ile buna yönelik projeler üretmeye çalışıyoruz. Bunun çok somut örneklerini de ortaya koyduk. Basınımızla da ve vatandaşlarımızla paylaştık ve paylaşmaya da devam ediyoruz. Biz diyoruz ki el birliği, güç birliği yaparak bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fatih Satıl, lavanta bitkisi ve aromalı bitkilerin faydalarını anlatarak, "Karesi Belediyesinin yapmış olduğu lavanta hasadına geldik. Türkiye için çok güzel bir etkinlik. Bölge halkı için iyi bir çalışma. Vatandaşlar hasat yaparak stres atıyor. Lavanta bitkisinin hem kokusu güzel, hem çayı faydalı. Hem de evlerimizde dolaplara konularak, giysileri böceklere karşı koruması kısacası çok amaçlı bir bitki. Rengi ile, kokusu ile, içilmesi ile antistres dediğimiz depresyona karşı kullanacağımız bir bitkidir" şeklinde konuştu.

Hasat sonrası Kocaavşar mesire alanında hasada katılan vatandaşlar ve protokol üyeleri piknik yaptılar.