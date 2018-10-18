Karesi'de Modern sokaklar

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi'yi daha yaşanabilir bir şehir olarak geleceğe taşımanın yolunun "ortak akıl" ve "doğru planlama"dan geçtiğini ifade etti.

Daha yaşanılabilir bir şehrin inşası için çalışan Karesi Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve yatırımlarla kentteki yaşam standartlarını yükseltti. İlçedeki bir çok cadde ve sokakta yaptığı çalışmalarla şehri daha modern bir görüntüye kavuşturan, göreve geldiği günden bu yana "Değerlisiniz Çünkü Karesi desiniz" diyerek halkın talepleri doğrultusunda çalışmalarına yön veren Karesi Belediyesi, Karesi'ye ve Karesililere layık cadde ve sokaklar oluşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

“1 milyon 228 bin metrekare parke döşendi”

Son 4,5 yılda şehirde değişim ve dönüşüm hamlesi başlatan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz önderliğinde Karesi'ye modern bir çehre kazandıran Belediye, 33 cadde ve sokakta prestij çalışması yürüttü. Peyzajı, kent mobilyası, ağaçlandırması, tretuvarı, aydınlatması, yaya ve araç trafiği için en rahat şekilde tasarlanan cadde ve sokaklar; Karesililerin de beğenisi kazandı. 2014 yılından bu yana 1 milyon 228 bin 75 metrekare kilit parke döşeme çalışması yapan Karesi Belediyesi, oluşturduğu ışıl ışıl prestij cadde ve sokaklar için ise 41 bin 490 metrekare antik parke taş döşemesi yaptı.

Şehrin kimliğine ve şehrin ruhuna uygun bir şehircilik anlayışı ile hareket ettiklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi'yi daha yaşanabilir bir şehir olarak geleceğe taşımanın yolunun "ortak akıl" ve "doğru planlama"dan geçtiğini ifade etti. Vatandaşların huzur ve mutluluk ile yaşayacağı nitelikli ve konforlu bir kent oluşturmak için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Yılmaz, "Yapılan prestij cadde ve sokaklar Karesi'ye ayrı bir değer kazandırdı" dedi.

“Prestij cadde ve sokaklar”

Eski Kuyumcular Mahallesi'nde prestij çalışması yapılan cadde ve sokaklar; Çankaya Sokak, 1. Çankaya Sokak, Çankaya Çıkmazı, Mekik Sokak, Çavuş Sokak, Hacı Gaybi Sokak, Hisler Bulvarı, Gelin Sokak, Demokrasi Meydanı ve Yeşilli Caddesi.

Yıldırım Mahallesi'nde prestij çalışması yapılan cadde ve sokaklar; Topak Sokak, Çiviciler Sokak, Sarıgöz Sokak, Tatlıcı Sokak, Başaran Sokak, Yaymacılar Caddesi, Yıldırım Caddesi, Orhanpınar Sokak, Balakan Sokak, Ayalanlar Sokak, Tahtaavdan Sokak, İpek Sokak, Basmacılar Sokak, Kasabalılar Sokak, Uncular Sokak.

Dumlupınar ve Hisariçi Mahallesi'nde prestij çalışması yapılan cadde ve sokaklar; Sunak Sokak, Yazıcı Sokak, Ketenavdan Sokak, Balıkavdan Sokak, Su Bölümü Sokak, Bozkurt Sokak, Ergenekon Sokak, Ali Şuuri Efendi Sokak.