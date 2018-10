Karesi'de muhtarlar mutlu

Karesili muhtarlar Başkan Yılmaz'la çalışmaktan mutlu olduklarını ifade ettiler.

Karesi'nin 70 muhtarı ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarına vurgu yaparak sözlerine başlayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Muhtarlarımızla beraber sosyal ve kültürel alanlarda çok güzel çalışmalara imza attık. Şehrin fiziki değişimlerinde de katılımcı belediyecilik gereği güzel uygulamaları muhtarlımızın da tavsiyeleri doğrultusunda istişare ede ede halkımızla hep beraber yaptık. Bugün görüyoruz ki karşılıklı memnuniyetler çok üst düzeyde. Yaptığımız çalışmalarla yılların belediyelerine hep birlikte örnek oluyoruz. Çünkü planlı ve sistematik bir şekilde çalışıyor, dengemizi iyi kuruyoruz. Bizler şehirle ilgili dertlendik, eşit bir şekilde Karesi'nin her bir noktasına hizmet veriyoruz. İster 5 haneli bir yerin isterse 10 bin haneli bir yerin muhtarı olun. Bütün muhtarlarımız bizim için çok değerli" dedi.

Karesili muhtarların şanslı olduğunu belirten Paşaalanı Muhtarı Salih Zengin "Biz sizinle çalışmaktan çok onur duyuyoruz. Sizin gibi bir başkanla çalışmaktan da çok büyük zevk alıyoruz. Biz sizinle ilkleri yaşadık. Yurtdışına çıkmak bizlerin hayali bile değildi. Yurtdışına götürdünüz, oradaki belediyecilikle ile buradaki belediyeciliği görme şanımız oldu. Karesi Belediyesi'nin her alandaki farkı fark ediliyor. Kim ne derse desin Karesi Belediyesi ve Karesi İlçesi her şeyi ile her alanda farklı. Bu farklılıklar sadece yol vs değil. Kültürel, sportif faaliyetler, devlet kurumları ile birlikte çalışmalarınız da örnek çalışmalar" dedi.

Eski Kuyumcular Mahallesi Muhtarı Abdullah Küçükoğlu, "Yücel Başkanımız ben kendisini yakalayamıyorum. Bir bakıyorsunuz burada, bir bakıyorsunuz orada. Bir dakika bile durmuyor sürekli koşup çalışıyor" dedi.

Eğitime yapılan yatırımları nokta atışı olarak değerlendiren 2'nci Sakarya Mahallesi Muhtarı Türkan Gökgül," Daha önceleri okul bahçeleri çocuklar açısından uygun değildi. Şimdi bahçeler pırıl pırıl oldu, çocuklarımız rahatlıkla oynayıp spor yapabiliyorlar. Çocuklarımız ve velilerimiz sizi çocukların başkanı olarak görüyor. Bu güne kadar hiç bir belediye sizin yaptığınız dokunuşları yapmadı" dedi.

Ziyarette, Paşaalanı Mahallesi Muhtarı Salih Zengin, Eski Kuyumcular Mahallesi Muhtarı Abdullah Küçükoğlu, 2'nci Sakarya Mahallesi Muhtarı Türkan Gökgül, Kayabey Mahallesi Muhtarı Bilgi Sevinç ve Karacaören Mahalle Muhtarı Harun Gökdeniz katıldı.