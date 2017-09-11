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11 Eylül 2017 17:15

Karesi’de okullar eğitime hazır

Balıkesir Karesi Belediyesi geçen yıl ‘Okullar Hayat Olsun’ projesiyle başlattığı eğitime destek projesi kapsamında yaptığı hizmetlere bu yılda devam ediyor.

Karesi’de okullar eğitime hazır

11 Eylül 2017 17:15


Okullar Hayat Olsun projesini 2017 yılında 18 okulda uygulayan Karesi Belediyesi, eğitime verdiği desteği her geçen gün arttırıyor.


Karesi Belediyesi, 18 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla Karesi İlçesindeki okullara yönelik desteklerini sürdüren Belediye, okulların çevre düzenlemesinden iç ve dış cephelerin boyamasına, temizliğinden bakım, onarım ve tadilat işlemlerine kadar birçok çalışmayı yaparak eğitim yuvalarını yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getiriyor. Eğitimde kaliteyi arttırmayı hedefleyen Karesi Belediyesi, 2017-2018’de başlayacak ders zilinden önce okullarda çalışmalarını tamamlayacak.




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