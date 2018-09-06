Karesi’de okullar eğitime hazır

"Okullar Hayat Olsun" projesiyle okulları yaşayan ve güvenli alanlar haline dönüştüren Karesi Belediyesi’nin öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için okullarda her dönem öncesinde yaptığı yenileme ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Belediye, okulları yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirmek için tüm birimleriyle çalışıyor.

Karesi Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan okulların eksikleri gidermek için tadilat ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak Ece Amca İlkokulu ve Ercan Kıvrak İlkokulu’nda bahçe düzenlemesi; Şule Yüksel Şenler Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi, Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos İlk ve Ortaokulu, Nuran Oğuz Anaokulu, Albay Tayyar Nuran Oğuz Ortaokulu, Deliktaş İlk ve Ortaokulu, Rahmi Kula Anadolu Lisesi’nde bina ve bahçe temizliği; Fatih İlkokulu’nda badana, Kayabey Şehit Ferruh Kulaoğlu Ortaokulu’nda bahçe duvarı boyama çalışması yapılırken, Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi’nde ise yıpranan akrilik sahanın onarımını yaptı.