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24 Aralık 2016 13:34

Karesi’de "Şehitleri Anma Kur’an Ziyafeti" Programı

Karesi’de

24 Aralık 2016 13:34

Karesi Müftülüğü tarafından düzenlenen "Şehitleri Anma Kur’an Ziyafeti" programı Yıldırım Caminde gerçekleştirildi. Programa 7 ilçeden davet edilen seçkin hafızlar okudukları Kur’an-ı Kerim ile vatandaşların gönüllerini feth etti.
Yıldırım Caminde Karesi Müftülüğü tarafından düzenlenen "Şehitleri Anma Kur’an Ziyafeti" programına vatandaşlar ilgi gösterdi. Karesi İlçe Müftüsü Fahri Sağlık yaptığı açıklamada yaşanan terör olaylarına değinerek " Son haftalarda aldığımız üst üste üzücü olaylar üzerine halkımızın moral ve motivasyonunu bir nebze yükseltmek, onların milli manevi duygularını geliştirmek amacıyla Şühedamızın ruhuna ita fen bir Kur’an ziyafeti programı yapmayı uygun gördük. Bu programı il içerisinde seçtiğimiz 7 ilçeden birer seçkin hafızımızı davet ederek gerçekleştiriyoruz. Her ilçeden bir hafızımız burada bizlere Kur’an okuyacak ve sonunda da biz bu okunan Kur’an-ı Kerimlerin sevabına yapacağımız dua ile bütün şehitlerimizin ruhlarına ithaf edeceğiz. Buradaki amacımız halkımızın Kur’an ile olan iffetini biraz daha tazelemek, onların Kur’an ın şifasından, rahmetinden bereketinden yararlanmasını sağlamaktır. Gayemiz budur inşallah Rabbim bu gayemizin tahakkuku için bizlere yardım eder" dedi.
Programda hafızlar Yüksel Emetlioğlu, Mehmet Aydın, Adem Filiz, Fikret Mez, Hüseyin Kırtepe , Mehmet Duman ve Ahmet Gündoğan okudukları Kur’an-ı Kerim ile vatandaşların gönüllerini feth etti.



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