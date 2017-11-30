Karesi’de yeşil seferberliği

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, birçok mahalledeki parkta ağaç, çiçek ve çeşitli bitkiler ile yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Karesi ilçesinde yeşil dokusunu koruyarak sürekliliğini sağlamayı hedefleyen Karesi Belediyesi, çalışmalarına aralık vermeden devam ediyor. Ekipler ilçede budama çalışmalarının yanı sıra bitkilendirme, çapalama, çim biçme ve gübreleme gibi çalışmalarla da çevre sağlığını korurken diğer yandan da kent estetiğini zenginleştiriyor.

Karesi Belediyesine bağlı Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Naipli Mahallesi’nde köy konağının bahçe bitkilendirmesi, Aktarma Mahallesi’nde Orman fidan dikimi, Toygar Mahallesi muhtarlık önü bitkilendirme çalışması ve temizlik, Adnan Menderes Mahallesinde yeşil alan çalışması, Kızpınar Mahallesinde toprak tesviye çalışması, Üçpınar Ortaokuluna bank teslimi ve Karacaören Mahallesi köy konağı ve park bitkilendirme çalışmalarını yaptı.