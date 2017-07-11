Karesili Başkanlardan yeni evli çifte ziyaret

Genç çiftin evine yapılan ziyarette Karesi’nin Başkanlarına, Karesi Kadın Kolları Başkanı İlknur İnan, eşi Gafur İnan ve Karesi Belediye Meclis Üyesi Cihat Şimşek’te eşlik etti. Genç çift, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken ’Başkanlarımızın ne kadar yoğun bir koşuşturmanın içinde olduklarını çok iyi biliyoruz ama sağ olsunlar değer verip, evimize kadar zahmet ettiler. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz’ dedi.

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Kemal Aydemir ise ’”AK Parti bir vefa hareketidir. Özmen kardeşim Karesi Teşkilatımızın kuruluş aşamasında ve sonraki etapta Karesi Gençlik Kollarımızın oluşumunda ve yaptığı çalışmalarda önemli katkıları olmuştur kendisi şimdide İl Gençlik Kollarımızda teşkilatlarımıza hizmete devam etmekte. Düğünlerinde çok arzu etmeme rağmen daha evvel planlanan programım sebebi ile yanlarında olamadım. Bugün hem bir hayırlı olsun diyelim hem de bir acı kahvelerini içelim diye kendilerine ziyarette bulunduk..Kendilerine bir ömür boyu mutluluk diliyorum”şeklinde konuştu.

Keyifli anlara sahne olan ziyarette ayrıca genç çiftten doğum günü olan Yücel Yılmaz’a süpriz bir doğum günü jesti geldi. Genç çift sohbet esnasında süpriz yaparak doğum günü pastası ile Yücel Yılmaz’ın doğum gününü kutladılar. Süpriz karşısında şaşkınlığını gizlemeyen başkan Yılmaz ’Gençlere biz süpriz yapalım derken, onların süprizi ile biz mahçup olduk.Her ikisine de teşekkürlerimi sunuyorum. Özmen kardeşim 30 Mart seçimlerinde gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız bir dava arkadaşımi Yasemin kardeşim ile iki cihan saadeti diliyorum. Allah mutluluklarını daim etsin.’ dedi.