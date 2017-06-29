Karesili bilinçli bisiklet kullanacak

Yüzme, tenis, jimnastik, zihinsel aktiviteler ve basketbol gibi bir birinden farklı spor dallarına bu sene bilinçli bisiklet parkuru da eklendi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı üzerine Karesi Spor Tesislerinde tenis kortlarının yanına trafik işaret levhaları, yol çizgilerinin de içeriğinde yer aldığı bisiklet parkuru yapıldı. Çocuklara büyük önem veren Karesi Belediyesi, çocukların küçük yaştan itibaren bilinçli bisiklet kullanma eğitimi almalarını sağlamak için Balıkesir Bisikletçiler Derneği ile işbirliği yapıtı. Bisiklet kullanımı konusunda profesyonellerin eğitim vereceği parkurda çocuklar bisiklet kullanmanın keyfini çıkaracak. Eğitimlerde çocuklar ve yetişkinler güvenli bisiklet kullanımı hakkında hem teorikte hem de pratikte bilgilendirilecek. 3 Temmuz’da yaz okullarının başlaması ile birlikte hizmete girecek olan parkurda 6,7 ve 8 yaşındaki çocukların özellikle bilinçli bisiklet kullanmaya teşvik edilecek. Parkurun yaz okullarının kapanmasının ardından da kış sezonunda da devam ettirilmesi planlanıyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 99 10 numaralı Karesi Çağrı Merkezini arayabilir.