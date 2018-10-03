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Karesispor: 101 - Bornova Belediyespor: 68

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Karesispor, hazırlık maçında Türkiye Basketbol 2.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Karesispor, hazırlık maçında Türkiye Basketbol 2. Ligi takımlarından Bornova Belediyespor'u konuk etti. Karesispor rakibini 101-68 mağlup etti.



Salon: Balıkesir Kurtdereli


Hakemler: Orkun Yurttaş, Cemil Uygül, Mesut Öztürk


Karesispor: Medlockv 4, Murat Can 4, Volkan 6, Reha 10, Hazerx 20, Mehmet 6, İbrahim 12, Tuğberk 12, Doğukan 10, Ümit 13, Arda 5


Başantrenör: Gencer Baytemur


Bornova Belediyespor: Kerem Aydan 6, Yiğitcan 3, Canberk 5, Mert Eken 17, Kaan 5, Mustafa 16, Arda 5, Ege 9, Sertan 2


Başantrenör: Zafer Aktaş


1. Periyot: 27-15 (Karesispor lehine)


Devre: 51-33 (Karesispor lehine)


3. Periyot: 63-72 (Karesispor lehine)


5 Faul alanlar: Ege (Bornova Belediyespor)

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