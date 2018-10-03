Karesispor: 101 - Bornova Belediyespor: 68

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Karesispor, hazırlık maçında Türkiye Basketbol 2. Ligi takımlarından Bornova Belediyespor'u konuk etti. Karesispor rakibini 101-68 mağlup etti.

Salon: Balıkesir Kurtdereli

Hakemler: Orkun Yurttaş, Cemil Uygül, Mesut Öztürk

Karesispor: Medlockv 4, Murat Can 4, Volkan 6, Reha 10, Hazerx 20, Mehmet 6, İbrahim 12, Tuğberk 12, Doğukan 10, Ümit 13, Arda 5

Başantrenör: Gencer Baytemur

Bornova Belediyespor: Kerem Aydan 6, Yiğitcan 3, Canberk 5, Mert Eken 17, Kaan 5, Mustafa 16, Arda 5, Ege 9, Sertan 2

Başantrenör: Zafer Aktaş

1. Periyot: 27-15 (Karesispor lehine)

Devre: 51-33 (Karesispor lehine)

3. Periyot: 63-72 (Karesispor lehine)

5 Faul alanlar: Ege (Bornova Belediyespor)