Karesispor, 109 sayı ortalaması ile oynuyor

Ligi takımlarından Karesispor, ligin 3. haftasında Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor'u 102-92 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Karesispor, ligin ilk üç maçında rakip potalara tam 327 sayı göndererek maç başına 109 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

Karesispor, Ligi'nin 3. haftasında Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor'u 102-92 mağlup etti. Maçın ardından Karesispor Başantrenörü Gencer Baytimur ile başarılı basketbolcu Gibson açıklamalarda bulundu.

Gencer Baytimur: “Sadece kazandığımız için mutluyum”

Mücadelenin ikinci yarısında oynanan basketboldan memnun olmadığını belirten Karesispor Başantrenörü Gencer Baytimur, “Galibiyetle ilgili hiç mutlu olmadığımı ifade etmek isterim. Çünkü bu salona gelip ilk yarıdaki basketbolu izleyen seyircilere ikinci yarıdaki bu çirkin basketbolu izletmememiz gerekiyordu. Bu önümüzdeki maçlar için de bizlere bir uyarı. Biz bu uyarıyı kaybetmeden almış sayıyoruz kendimizi. Çünkü deplasmanda böyle kötü oynayarak kazanmamıza imkan yoktu. Bizim bugün yaptığımız hatalardan ders almamız lazım. İlk yarı farklı bir takım, ikinci yarı farklı bir takım oldu. Tabii ilk yarıyı farklı önde bitirmenin getirdiği bir rehavet var. Bu ne yazık ki bizim üçüncü periyot sendromlarımız haline geliyor biraz. Fark oluyor, devrede ister istemez oyuncu da 'nasılsa kazandık' psikolojisiyle düşüyor. Ama biz güzel basketbol seyrettirmek istiyoruz. Bugün sadece kazandığımız için mutluyum” ifadelerini kullandı.

Thomas Gipson: “Daha da iyi olacağız”

İlerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını söyleyen Thomas Gipson, “İyi oynadık. İlk yarıdan sonra biraz tembelleştik. Fakat bunun üzerinde çalışarak daha da iyi olacağız. Bundan sonra dört çeyrekte böyle oynayacağız” dedi.