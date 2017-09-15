Karesispor 86- Bandırma Kırmızı 69

Hazırlık maçını Karesispor 86-69 kazandı.

Dostça mücadele içinde geçen hazırlık karşılaşmasının ilk çeyreği Bandırma Kırmızı 17-16 önde tamamlarken, devreye Karesispor’un 43-33’lük üstünlüğü ile girildi. Üçüncü çeyreği de 73-54’lük üstünlükle tamamlayan Karesispor, maçtan 86-69 galibiyetle ayrıldı. Karesispor’da Kaptan Umutcan 12, Şahin Ekmen 12, Gökhan Karabıyık 11, Gani Lawal ise 15 sayı 12 ribaund ile oynadı. Bandırma Kırmızı de ise İsmail Cem Ulusoy 17 sayı atarak takımını sırtlayan isim oldu.

Bandırma Kırmızı hazırlık maçı sonrası açıklamada bulunan Karesi Spor Antrenörü Fahri Güler, “Bugün iki takımda eksiklerle sahaya çıkmasına rağmen iyi mücadele etti. İki takım oyuncularını da bu sıcak havada göstermiş oldukları mücadelede dolayı kutluyorum. Hücumda zaman zaman etkili olduğumuz anlar oldu, savunma sertliğimizi daha da arttırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.