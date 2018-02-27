Karesispor, Bahçeşehir’e hazır

Haftasında Karesispor, Ligin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir Koleji ile yarın Balıkesir’de karşılaşacak.

Karesispor, Bahçeşehir Koleji müsabakasına Kurtdereli Spor salonunda yaptığı antrenmanlarla hazırlandı. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Karesispor rakibi Bahçeşehir Koleji’ni bekliyor.

Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Karesispor Baş Antrenörü Gencer Baytimur, Bahçeşehir Koleji’nin transferlerinin ardından ligde hedefini belli ettiğini ancak takımına güvendiğini ve iyi bir sonuç almak için hazır olduklarını söyledi. Baytimur “Son iki maçtan elde ettiğimiz tüm verileri pozitif anlamda kullanmak ve taraftarlarımızın önünde iyi bir sonuç almak için çok önemli bir maça çıkacağız. Burada çok karakterli ve iyi bir oyuncu grubu var, bir reaksiyon vermek zorundayız ve bu maçta oyuncularımın o karakteri göstereceğini ve son topa kadar savaşacaklarını biliyorum. Balıkesir seyircisi burada çok farklı bir atmosfer oluşturuyor. Onların da desteğiyle şeytanın bacağını kırıp taraftarlarımıza bir galibiyet armağan edeceğiz” dedi.

Karesispor’un Balıkesir’li takım kaptanı Umutcan Özyıldırım’da Bahçeşehir Koleji maçı öncesinde açıklamalarda bulunurken taraftarın önemine dikkat çekti. Özyıldırım “Son haftalarda hiç istemeyeceğimiz yenilgiler aldık. Ama antrenmanlarda Bahçeşehir Koleji’nin artılarına ve eksilerine çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Maç hafta içinde oynanıyor ama Balıkesir’de taraftarlarımızın bizi yalnız bırakacaklarını düşünmüyorum. Umarım dolu tribünler önünde oynarız ve onlara özlediğimiz galibiyeti armağan ederiz” dedi.

Karesispor-Bahçeşehir Koleji karşılaşması 28 Şubat Çarşamba günü Kurtdereli Spor Salonunda oynanacak. Karşılaşmayı Tahsin Kuzu, Dağder Dağlı ve Ayhan Baykara hakem üçlüsü yönetecek.