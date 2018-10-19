Karesispor deplasmanda farklı kazandı: 112-100

TB1L'de oynanan müsabakada Karesispor, deplasmanda Sigortam.net İTÜ Basket'i yüksek tempolu bir maç sonunda 112-100 mağlup ederek lige 2'de 2 ile başladı.

Karesispor karşılaşmaya 10-3'lük seri ile başladı, tempoyu çok yüksek tutarak farkı daha da açtı. Hızlı hücumlarda üçlükleri de bulmayı başaran Karesispor ilk çeyreği 33-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Sigortam.net İTÜ Basket, Adem Ören ve Cenk Akyol ile skor üretse de farkı kapatamadı ve devre 61-44 sona erdi.

İlk yarıda 14 asist üreten Karesi üçlükleri yüzde 58 (7/12) ile attı, hiç serbest atış kaçırmadı. Hazer Avcı 3/3 üçlükle 18 sayıya ulaştı. Karesispor soyunma odasından yüksek tempolu basketboluna kaldığı yerden devam ederek dönerken çeyreğin sonlarına doğru kontrolü tamamen eline geçirdi, üçüncü çeyreğin 7. dakikasında farkı 26 sayıya (79-53) kadar çıkartıp son çeyreğe 86-67 önde girdi. Bitime 4 dakika kala 100 sayı barajını geçen Karesispor, kalan dakikalarda oyunu kontrol edip maçı da 112-100 kazandı.

Salon: İstanbul Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi

Hakemler: Sami Özel, M.Onur Sönmez, Dorukhan Kalyoncu

Sigortam.net İTÜ: Berkay Sinirlioğlu (11)Cenk Akyol (24) Chad Frazier (15), İsmet Baran Avşar (21) Adem Ören (19), Jerome Frink (8), Ömer Can (2)

Karesispor: Hazer Avcı (25), İbrahim Yıldırım (13), Reha Öz (15), Thomas Gipson (11), Carlos Medlock (18), Tuğberk (7), Ümit Sonkol (7), Volkan Aydın (6), Doğukan (9) Mehmet Aydın (1)

1.periyot: 17-33 Karesispor

Devre: 44-61 Karesispor

3.periyot : 67-86 Karesispor