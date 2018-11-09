Karesispor evinde galibiyet istiyor

Lig'in lideri Karesispor, ligin beşinci haftasında Kurtdereli Spor Salonunda Petkimspor'u konuk ediyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Karesispor, ligin ilk dört haftasındaki tüm maçlarında 100 sayıyı geçerek kazanıp ligde namağlup lider durumda bulunurken, Petkim Spor çıktığı dört karşılaşmada 1 galibiyet 3 mağlubiyette ligde 11. sırada bulunuyor.

Ahmet Ayan: "Kaybetmek istemiyoruz"

Karesispor Başkanı Ahmet Ayan, takımın lige çok iyi başlamasının dikkatleri dağıtmaması gerektiğini ifade ederek, “Bizim bu sene ligde maç maç ilerlememiz lazım. İlk dört maç artık geride kaldı. Bizim koyduğumuz hedeflerden biri de, evinde maç kaybetme. Biz Kurtdereli'de maç kaybetmek istemiyoruz. Takımımız yüksek skorlu, taraflı tarafsız herkese keyif veren bir basketbol oynuyor. O yüzden biz herkesi Kurtdereli Spor Salonu'nda takımımızı desteklemeye davet ediyoruz” dedi.

Karesispor-Petkim Spor müsabakası 10 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ergin Sarı, Fatih Güler ve Serdar Saraç hakem üçlüsü yönetecek.