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02 Temmuz 2017 11:28

Karesispor Hazer Avcı ve Alican Güney’i renklerine bağladı

Türkiye Basketbol Ligi (TB1L) 2017-2018 sezonunda Balıkesir’i temsil edecek olan Karesispor Basketbol, geçtiğimiz sezon Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor’da forma giyen Hazer Avcı ve İstanbul Beylikdüzü forması giyen Alican Güney’i renklerine bağladı.

Karesispor Hazer Avcı ve Alican Güney’i renklerine bağladı

02 Temmuz 2017 11:28


İki yeni transferi için Alparslan Türkeş Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Karesispor Kulübü Başkanı Ahmet Ayan, geçtiğimiz sezon lige damgasını vuran önemli basketbolcuları Karesispor’a kazandırdıklarını söyleyerek, “Eminim ki güzel bir sezon geçirecek, Türkiye Basketbol Ligi’nde Balıkesir’i hak ettiği gibi temsil edeceğiz. İki transferimiz hem kulübümüze hem de şehrimize hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.



"Kaliteli bir organizasyon"


Karesispor Basketbol’un kaliteli bir organizasyon olduğunu ifade eden Hazer Avcı, “Hedefimiz Balıkesir’e en iyi basketbolu izletmek. İnşallah takımın hedefleri doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hem şehir hem de Karesispor bana çok tanıdık” dedi.



"Geldiğim için mutluyum"


Karesispor’un sağlam bir altyapıya sahip olduğunu dile getiren Alican Güney ise, “Böyle bir organizasyon içerisinde yer aldığım için mutluyum. Karesi’nin hedeflerine ulaşması için ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu. İmza törenine ayrıca Karesispor Müdürü Yahya Akduman ve kulüp yöneticisi Güvenç Guruş da katıldı.


1987 doğumlu ve 2.06 boyundaki Hazer Avcı geçen sezon TBL’de 10 sayı, 4.4 ribaund, 1 asist ortalamaları ile oynamıştı. 1989 doğumlu ve 1.94 boyundaki Alican Güney ise 6.9 sayı, 3.3 ribaund, 2.7 asist ortalamasıyla mücadele etti.




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