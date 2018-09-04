Karesispor hazırlık maçında Banvit karşısında

Lig takımlarından Karesispor hazırlık maçını Çarşamba günü Bandırma’da Banvit ile oynayacak.

Yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturarak hedefini Süper Lig olarak belirleyen Karesispor, ilk hazırlık karşılaşmasında Türkiye’yi Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de temsil edecek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit karşısına çıkacak. Karesispor ilk hazırlık karşılaşmasında Çarşamba günü Bandırma’da Banvit ile karşılaşacak. 1 aydır süren hazırlıkların ardından takım olarak ilk hazırlık maçlarına çıkacaklarını belirten Karesispor Baş Antrenörü Gencer Baytimur, “Tabiî burada kazanmak veya kaybetmekten daha önemli değerler olacak bizim için. Hazırlık maçlarında skordan bağımsız olarak takımın sahadaki uyumu, hazırladığımız setlere ve taktiklere olan disiplinimizi ve birlikte oynama alışkanlığımızı geliştirmemizi skordan daha çok önemsiyoruz. Biz Banvit ile kardeş takımız. Ülkemizi bu sezon Avrupa’da Basketbol Süper Ligi’nde de temsil edecekler. Onların hem Süper Lig hem de Avrupa için kurulmuş kadrosuyla, bu ölçüde bir hazırlık maçı yapmak takımı uzun vadede ileriye taşıyacaktır. Umarım her iki takım için de verimli bir maç olur” dedi.