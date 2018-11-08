Karesispor İmam hatip öğrencileriyle bir araya geldi

Türkiye Basketbol Ligi lideri Karesispor, basketbolu sevdirmek ve heyecanı Balıkesir'e yaymak için okul ziyaretlerine devam ediyor.

Karesispor, düzenli olarak gerçekleştirdiği paneller kapsamında bu hafta Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Panelin öncesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne giderek öğrencilerle bir araya gelen Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, Başantrenör Gencer Baytimur ve oyuncular Carlos Medlock, Reha Öz ve Doğukan Sönmez, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından öğrencilerle Karesi AVM'ye yürüyerek giden Karesisporlu oyuncular, hatıra fotoğrafları için sık sık durmak zorunda kaldı. Neşeli anlara sahne olan yürüyüş sonrası Karesi AVM'ye ulaşan ekip, İmam Hatip öğrencileriyle söyleşide buluştu.

"Karesispor, sizin kulübünüz”

Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, “Sizlerle bu panelde bir araya gelmek bizim için büyük bir keyif ve onur. Bu kulüp şehrin takımı, Balıkesir'in takımı. Futbolda Balıkesirspor, basketbolda Karesispor bu şehrin markaları. Dolayısıyla bu kulüp sizin kulübünüz. Biz de bu bağlamda sizlerle bir araya gelip şehrin değeri olan Karesispor'u sizlerle yakınlaştırmak için bir aradayız” dedi.

“Baytimur, öğrencileri maça davet etti”

Söz alarak öğrencilere hitap eden Karesispor Başantrenörü Gencer Baytimur, “Karşımda çok pozitif ve heyecanlı bir kitle görüyorum. Eğer izin verirseniz, vaktiniz de varsa sizleri bu cumartesi saat 16.00'da oynanacak maça şahsım ve kulübüm adına davet etmek istiyorum” diyerek öğrencileri maça davet etti. Salondan büyük alkış alan bu davetin ardından sözlerine devam eden Baytimur, “İnşallah cumartesi günü hepinizi salonda görmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Karşılıklı soru cevap bölümünün ardından panelin sonunda Karesispor, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerine panelin hatırası olarak arkasında Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi yazan 10 numaralı forma hediye ederken program, sahnede çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.